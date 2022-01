PHOTO FREDY RODRIGUEZ, REUTERS

Les partisans de la présidente désignée du Honduras, Xiomara Castro, du Parti de gauche Liberté et refondation (LIBRE) prennent d’assaut la tribune du président de la Chambre, après que 20 députés dissidents de leur parti ont proposé un des leurs comme président du parlement, contrairement à un accord conclu plus tôt. Cela a entraîné une bagarre et une bousculade entre les députés sécessionnistes et les députés fidèles au parti LIBRE, au Parlement, à Tegucigalpa, au Honduras 21 janvier 2022.