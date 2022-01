PHOTO ESTEBAN FELIX, ASSOCIATED PRESS

Deux anciens leaders étudiants et députés, Giorgio Jackson et Camila Vallejo (ci-haut), qui avaient pris la tête des manifestations étudiantes en 2011 au côté de Gabriel Boric pour réclamer une « éducation publique, gratuite et de qualité », sont nommés respectivement secrétaire général de la présidence et porte-parole du gouvernement.