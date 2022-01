(Sao Paulo) Les médecins du président brésilien Jair Bolsonaro, admis en urgence dans un hôpital de Sao Paulo pour une suspicion d’occlusion intestinale, ont annoncé mardi avoir décidé de ne pas l’opérer mais qu’il resterait hospitalisé pour une durée indéterminée.

Agence France-Presse

À neuf mois de l’élection présidentielle, le chef de l’État de 66 ans a dû quitter dans la nuit de dimanche à lundi son lieu de vacances dans l’État méridional et balnéaire de Santa Catarina pour être transporté à Sao Paulo et admis à l’hôpital Vila Nova Star.

Cet établissement a annoncé mardi dans un communiqué que « l’état sub-occlusif intestinal » du président – une obstruction partielle du transit – « s’est résolu » et qu’« une intervention chirurgicale n’est pas nécessaire ».

L’évolution de l’état de Jair Bolsonaro « continue d’être satisfaisante » et il va commencer une diète liquide à partir de ce mardi, a indiqué l’hôpital, ajoutant qu’« aucune date de sortie n’a été prévue à ce stade ».

C’est la même option de traitement conservateur qu’avaient choisie les médecins du président lors de sa dernière hospitalisation, durant quatre jours en juillet 2021, dans le même hôpital et pour la même affection.

La décision de ne pas opérer a été prise par le chirurgien Antonio Luiz Macedo, qui a interrompu ses vacances aux Bahamas pour examiner le président à l’aube mardi.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux sur les comptes de Jair Bolsonaro et de son épouse Michelle montrent le Dr Macedo, qui a déjà opéré le président par le passé, lui faire une palpation abdominale. Parmi les mots-clés : #foi #Jésus #président « .

Sur une autre photo, on voit Bolsonaro marcher dans les couloirs de l’hôpital, en bermuda noir, et toujours équipé d’une sonde gastrique et d’une perfusion intraveineuse.

Photos sur les réseaux sociaux

Depuis l’attentat à l’arme blanche dont il a été victime en septembre 2018, en pleine campagne électorale pour la présidentielle, Jair Bolsonaro a subi une succession d’alertes abdominales.

Poignardé à l’intestin lors d’un bain de foule, il avait échappé de peu à la mort. Les séquelles de cet attentat, qui lui a valu d’être opéré quatre fois de l’abdomen, ont émaillé son mandat.

Un chirurgien de l’appareil digestif cité mardi par le quotidien O Globo estimait que Jair Bolsonaro, qui souhaite se représenter à la présidentielle en octobre, serait probablement toute sa vie handicapé par des problèmes intestinaux.

Mais deux tweets ont été publiés sur le compte officiel du président, au sujet de l’approbation d’un abattement fiscal pour l’importation de matériel scientifique, une façon de montrer qu’il reste aux commandes du pays malgré son hospitalisation.

Jair Bolsonaro a été critiqué lors des fêtes de fin d’année pour être resté sur son lieu de vacances à Santa Catarina plutôt que de se rendre dans l’État de Bahia, sinistré par des inondations.

Ce sont finalement ses douleurs abdominales qui l’ont fait écourter son séjour.

Le président d’extrême droite aborde sa dernière année de mandat dans une position délicate, avec une cote de popularité au plus bas et des sondages le donnant largement battu au scrutin d’octobre par l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Le contexte économique au Brésil est également préoccupant, avec une inflation galopante et des prévisions de croissance guère optimistes pour 2022.