Brésil : après les inondations, la détresse et la polémique

(Itapetinga) Les habitants du sud de l’État brésilien de Bahia (nord-est) tentaient mercredi de sauver ce qu’ils pouvaient parmi les décombres des inondations causées par des pluies diluviennes, tandis que le président Jair Bolsonaro était très critiqué pour son absence sur le terrain.

Le bilan humain s’est encore alourdi, s’élevant à 21 morts depuis fin novembre, après le décès mardi d’un homme de 19 ans qui s’est noyé dans la ville d’Ilheus.

Les inondations ont touché 136 communes, soit un tiers des municipalités de Bahia, affectant près d’un demi-million de personnes et faisant plus de 77 000 déplacés.

Les météorologues craignent désormais que de violents orages chargés de pluie atteignent ces prochains jours les États très peuplés du sud-est du Brésil, notamment ceux de Minas Gerais, Rio de Janeiro et Sao Paulo.

À Itapetinga, une des villes les plus touchées du sud de Bahia, Carlos Batista da Silva désigne sur le mur une trace au-dessus de sa tête qui montre à quel point le niveau de l’eau a monté.

« On a essayé d’enlever les meubles, mais on n’a pas eu le temps. On a seulement pu sauver la télé », confie-t-il à l’AFP.

« On a tout perdu »

À Itambé, autre ville du sud de Bahia, Watson Gomes montre ce qu’il reste de la maison de son beau-père : un pan de mur et un tas de bois, les restes de meubles détruits.

« On essaie de voir ce qu’on peut sauver dans les décombres. Dans certaines maisons, il a fallu casser la porte pour aider des personnes âgées à sortir », raconte-t-il.

« Quand j’ai pu revenir dans ma maison, j’avais de l’eau jusqu’au nombril. On a tout perdu, c’est une destruction totale », dit Eliane Silva, autre habitante d’Itambé.

Dans les villes où le niveau de l’eau a commencé à baisser, des montagnes de décombres apparaissent, dans un paysage de désolation où l’accès aux quartiers les plus sinistrés se fait seulement par bateau pneumatique ou par hélicoptère.

Mais d’autres localités restent sous la menace de nouvelles inondations et des habitants ont dû être évacués par mesure de prévention.

Les pompiers de Bahia surveillent de près une dizaine de digues proches de la rupture et des cours d’eau qui menacent de déborder. Au total, plus de 40 routes ont été endommagées.

Bolsonaro en jet-ski

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a signé mardi un décret autorisant un crédit extraordinaire de 200 millions de réais (environ 30 millions de dollars canadiens) pour la réparation des infrastructures de cinq États touchés par la pluie, dont 18 millions $ affectés à Bahia.

Mais le gouverneur de Bahia, Rui Costa, a estimé mardi que ces fonds étaient « insuffisants ».

« L’étendue de la destruction est impressionnante. On dirait qu’il y a eu la guerre », a insisté cet élu du Parti des Travailleurs (PT, gauche) de l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, favori contre Jair Bolsonaro pour la présidentielle d’octobre 2022.

Lundi, Rui Costa décrivait déjà les inondations dans son État comme la « pire catastrophe de l’histoire de Bahia ».

Le président Bolsonaro a été très critiqué pour son absence : plusieurs ministres ont survolé les zones sinistrées mardi, pendant qu’il s’affichait en jet-ski sur une plage de l’État de Santa Catarina (sud).

« J’espère ne pas devoir écourter mes vacances », a déclaré le chef de l’État à des partisans, selon le site d’informations locales de Santa Catarina ND Mais.

Le mot-dièse #BolsonaroVagabundo (Bolsonaro fainéant) était un des plus utilisés au Brésil sur Twitter ces derniers jours.

Mercredi, le chef de l’État s’est contenté de publier sur les réseaux sociaux une vidéo d’un hélicoptère de la Marine apportant des vivres, avec comme message : « toujours-là à Bahia ».

« Ce n’est pas juste de l’irresponsabilité, c’est un manque de compassion. Près de 500 000 personnes ont été affectées par les inondations à Bahia et où est le président de la République ? », a lancé mercredi sur Twitter le député de gauche Marcelo Freixo.

De nombreuses célébrités se sont mobilisées pour appeler aux dons afin de venir en aide aux sinistrés, notamment les chanteurs Gilberto Gil et Caetano Veloso, originaires de Bahia.