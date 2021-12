(El Mozote) Les États-Unis, qui ont participé financièrement à la guerre civile au Salvador (1980-1992), ont annoncé samedi avoir remis à la justice de ce pays des documents déclassifiés sur le massacre commis par l’armée à El Mozote en 1981.

Agence France-Presse

« Hier (vendredi), nous avons présenté des documents déclassifiés du gouvernement des États-Unis demandés par le tribunal chargé de l’enquête et en présenterons d’autres à l’avenir », a déclaré en espagnol Brendan O’Brien, le diplomate de l’ambassade américaine à San Salvador chargé des négociations.

Les archives ont été remises à un tribunal de San Francisco Gotera, où sont poursuivis en justice 17 militaires pour leur participation au massacre.

Près de 1000 personnes furent massacrées à El Mozote, dans le nord-est du département de Morazán (est), en 1981.

Entre le 9 et le 13 décembre 1981, dans le contexte de la guerre civile, des soldats du bataillon de l’armée Atlacatl, entraînés par les Américains, aujourd’hui dissout, ont incendié les maisons et exécuté les habitants d’El Mozote et des villages voisins, soupçonnés d’avoir collaboré avec la guérilla de gauche. Selon des témoignages, tous — hommes, femmes et enfants — ont été massacrés.

Les États-Unis reconnaissent qu’il est important de poursuivre la « recherche de la vérité et de la justice pour que le soutien aux survivants et aux proches des victimes » puisse être poursuivi, a souligné M. O’Brien, dont le pays a fourni une aide financière et militaire à la junte salvadorienne.

En outre, le gouvernement américain a apporté récemment son aide pour la « digitalisation » des documents juridiques relatifs à l’enquête sur le massacre, a ajouté le diplomate américain.

Le gouvernement salvadorien a établi en 2017 qu’au moins 988 personnes, dont 558 enfants, ont été assassinées à El Mozote et dans les villages voisins.

En outre, 712 autres personnes qui ont échappé au massacre ont abandonné cette zone. La guerre civile au Salvador a fait quelque 75 000 morts, 7000 disparus et des milliers de personnes déplacées.

Le massacre a été nié par le gouvernement militaro-civil de l’époque, qui était présidé par le démocrate-chrétien José Napoleón Duarte, aujourd’hui mort, et par l’administration du président américain Ronald Reagan, qui a accordé une aide d’un million de dollars par jour pendant la guerre civile à la junte au pouvoir au Salvador.

« El Mozote a été l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire du Salvador : il y a 40 ans, plus de 1000 victimes, dont plus de la moitié des enfants, ont été assassinées ici en l’espace de trois jours. Ce fut une tragédie qui réellement bouleverse la conscience », a ajouté M. O’Brien.

L’annonce a été faite avant une cérémonie de commémoration pour le 40e anniversaire du massacre à laquelle ont participé quelque 300 proches des victimes sur la place centrale de El Mozote, à 200 km au nord-est de San Salvador.