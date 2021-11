Amérique latine

Meurtres au Paraguay

Trois suspects allemands arrêtés, soupçonnés d’avoir voulu voler des Stradivarius

(Asuncion) Trois ressortissants allemands vivant au Paraguay ont été interpellés mardi et mercredi, dans l’enquête sur le meurtre fin octobre d’un musicien et archéologue allemand et de sa fille qui pourrait avoir pour mobile un vol de violons Stradivarius, selon des sources policière et judiciaire.