(Guayaquil) Corps mutilés et brûlés, scènes d’une grande « sauvagerie »… de nouveaux affrontements en prison entre gangs de détenus ont fait 68 morts en Équateur, où le gouvernement, malgré ses multiples annonces, semble impuissant à contenir la gravissime crise carcérale que connait le pays depuis des mois.

Jimmy TAPIA Agence France-Presse

De violents affrontements entre détenus se poursuivaient samedi soir dans la prison de Guayaquil, dans le sud-ouest de l’Équateur a annoncé le porte-parole de la présidence, Carlos Jijon.

« Le gouvernement national a le devoir d’informer qu’en ce moment de nouveaux incidents se produisent à l’intérieur du pénitencier (de Guayaquil), des attaques ont lieu d’un quartier à l’autre », a déclaré M. Jijon, qui a qualifié ces violences de « barbarie ».

À coups d’armes blanches, d’armes à feu et d’explosifs, ces violences entre détenus ont débuté vendredi soir dans le bloc 2 du vaste centre pénitentiaire de Guayaquil, principale ville du sud-ouest du pays.

« Selon des informations préliminaires, près de 68 personnes privées de liberté [détenus] ont été tuées et 25 autres blessés », a indiqué le bureau du Procureur général, qui a annoncé l’ouverture d’une enquête.

Dans un premier bilan, de la chef de la police, Tannya Varela, avait fait état de 58 morts, et affirmé que la police « avait déjà repris le contrôle » du bloc 2.

Ces évènements, marqués « par une plus grande violence que d’habitude », sont « le résultat d’une dispute territoriale entre bandes criminelles à l’intérieur du pénitencier », a expliqué la patronne de la police.

Murs ensanglantés

L’intervention des forces de l’ordre a « sauvé des vies », a assuré de son côté Pablo Arosemena, gouverneur de la province de Guayas (dont la capitale est Guayaquil).

PHOTO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS

Le gouverneur a fustigé « le niveau de sauvagerie » des assaillants « qui ont voulu entrer dans le bloc 2 ».

Samedi matin, le cadavre d’un détenu gisait sur le toit du bâtiment, aux murs blancs maculés de glaçantes traces de sang, peu avant d’être évacué par des policiers encagoulés, a constaté un photographe de l’AFP.

Des images diffusées sur les réseaux, dont l’authenticité n’a pas été confirmée de source indépendante, montraient des détenus, en pleine nuit dans une cour de l’intérieur de la prison, s’acharnant à coups de bâtons sur un tas de corps entassés, inanimés et en train de se consumer dans les flammes.

« Nous sommes enfermés dans notre pavillon. Ils veulent nous tuer tous », appelait au secours, dans une autre vidéo, un prisonnier du bloc attaqué. « S’il vous plait, partagez cette vidéo. S’il vous plait, aidez-nous ! », implorait ce détenu, avec en arrière fond sonore des détonations répétées.

Dans un tweet, le président Guillermo Lasso a « présenté mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers ».

Le 28 septembre, 119 personnes sont mortes dans les mêmes circonstances dans cette même prison de Guayas 1, le plus grand massacre de l’histoire carcérale de l’Équateur et l’un des pires en Amérique latine.

Certains détenus avaient été démembrés, décapités, ou brûlés dans ces violences entre gangs liés aux narcotrafics et aux cartels mexicains.

Après la tuerie, aggravation dramatique de la longue crise carcérale que connait le pays, le président Lasso a proclamé « l’état d’exception » dans les 65 prisons équatoriennes, avec notamment le déploiement d’importants renforts militaires.

Ces prisons peuvent accueillir 30 000 personnes mais sont occupées par 39 000 détenus, soit une surpopulation de 30 %. Des armes de toutes sortes, de la drogue et des téléphones portables y circulent en grand nombre. Elles sont le théâtre d’une rivalité sanglante entre notamment les redoutables cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco Nueva Generacion.

Situé entre la Colombie et le Pérou, les principaux producteurs mondiaux de cocaïne, et utilisé comme zone de transit pour l’expédition vers les États-Unis et l’Europe, l’Équateur est confronté à une hausse de la criminalité liée au trafic de drogue, en particulier à Guayaquil, ville portuaire et centre économique du pays.

« Ce sont des êtres humains »

Dans l’immense prison en périphérie de la ville, qui abrite 8500 détenus et dont la surpopulation atteint 60 % ici selon les chiffres officiels, la violence n’a pas cessé depuis, malgré les multiples annonces et la communication incessante du gouvernement sur ce thème de la lutte contre l’insécurité.

Après les incidents de septembre, 15 autres détenus ont été tués dans différents incidents. Avec nouveau massacre de vendredi soir, les émeutes dans les prisons équatoriennes ont fait plus de 308 morts depuis le début de l’année. En février, 79 détenus sont morts dans des émeutes simultanées dans quatre prisons.

Samedi au petit matin, comme ce fut le cas lors du massacre du 28 septembre, des dizaines de familles de détenus était rassemblées devant le pénitencier de Guayaquil, tentant de prendre des nouvelles de leurs proches ou criant de désespoir à l’annonce de la mort d’un des leurs.

PHOTO FERNANDO MENDEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Une proche essuie des larmes alors qu’elle attend devant le pénitencier.

« Ce sont des êtres humains, aidez-les », pouvait-on lire sur une banderole portée par ces familles, contenues par un déploiement de policiers et de militaires appuyés par un char d’assaut.

Entre deux sanglots, Berta Yago, 51 ans, et tante d’un détenu blessé dans les violences par un coup de machette à la jambe, se lamentait : « Je voudrais que quelqu’un m’aide à le faire sortir avant qu’on ne le sorte mort ».

Un prisonnier, libéré samedi matin après une peine de 18 mois, a embrassé sa mère en pleurs : « Nous vivons des moments critiques dans cette prison, […] les balles pleuvent jour et nuit ».