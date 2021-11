(Washington) Les États-Unis ont menacé lundi d’imposer de nouvelles sanctions au Nicaragua après les élections « non démocratiques » remportées par le président Daniel Ortega, qui avait préalablement « emprisonné tous les principaux candidats ».

Agence France-Presse

« Nous continuerons à avoir recours à la diplomatie, à des mesures coordonnées avec nos alliés et partenaires régionaux, aux sanctions et aux restrictions de visa » pour que « les complices des actes non démocratiques du gouvernement Ortega-Murillo rendent des comptes », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué, sans plus de précisions.

« Élection pantomime »

Le président américain Joe Biden avait dénoncé dès dimanche soir le scrutin, qualifié de « comédie ». « Ce que le président du Nicaragua et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, ont orchestré aujourd’hui est une élection pantomime qui n’était ni libre ni juste, et certainement pas démocratique », avait-il dit dans un communiqué.

Le président sortant du Nicaragua a été réélu dimanche pour un quatrième mandat de cinq ans avec 75 % des voix, selon des premiers résultats officiels partiels.

« Le gouvernement Ortega-Murillo a privé les Nicaraguayens de tout choix réel, en dissolvant tous les vrais partis d’opposition et en emprisonnant tous les principaux candidats à la présidentielle », a estimé Antony Blinken, appelant à leur libération « immédiate et sans condition ».