PHOTO JOAQUIN SARMIENTO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Quelque 19 000 migrants, principalement des Haïtiens, sont amassés sur la côte nord de la Colombie, d’où ils espèrent se rapprocher du Panama et faire leur chemin jusqu’aux États-Unis, a déclaré le 22 septembre un responsable colombien. Cette photo prise le 30 juillet 2021 montre des migrants de Cuba, d’Haïti, du Venezuela et de plusieurs pays africains entrant dans le port de Necocli, en Colombie, pour embarquer sur un bateau et traverser au Panama.