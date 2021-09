Amérique latine

Colombie

Cinq soldats tués dans une attaque attribuée à l’Armée de libération nationale

(Bogota) Cinq soldats ont été tués et six blessés samedi dans une attaque de la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, a annoncé l’armée colombienne.