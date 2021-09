(Bogota) Cinq soldats ont été tués et six blessés samedi dans une attaque de la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN) à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, a annoncé l’armée colombienne.

Agence France-Presse

L’unité à laquelle appartenaient les victimes a été attaquée à Arauquita, une commune située dans le département d’Arauca qui jouxte la frontière vénézuélienne, « avec des engins explosifs, des tirs de fusils et de mitrailleuses, par des criminels de l’organisation armée ELN », selon le communiqué de l’armée.

L’ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie, et des dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie qui ont rejeté l’accord de paix conclu en 2016 avec le gouvernement s’affrontent dans cette région pour le contrôle du trafic de drogue et de l’exploitation minière illégale.

Le président conservateur Ivan Duque a tweeté que l’attaque était néanmoins « indubitablement une action » commise par des rebelles de l’ELN et des dissidents des FARC et « préparée depuis le Venezuela ».

Les autorités colombiennes accusent le gouvernement vénézuélien de Nicolas Maduro d’accorder sa protection aux groupes rebelles colombiens, des accusations rejetées par Caracas.

Vendredi, le gouvernement colombien avait annoncé que deux militaires avaient été enlevés à Tame, dans le département d’Arauca, par des rebelles de l’ELN.

Cet incident porte à quatre le nombre de militaires colombiens enlevés cette année.

Malgré le désarmement des FARC, le pays connaît une résurgence de la violence dans plusieurs régions, notamment à la frontière avec le Venezuela.