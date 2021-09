(Bogota) Le nouveau variant du coronavirus, baptisé « Mu » et identifié pour la première fois en Colombie en janvier, est aujourd’hui prédominant dans le pays et à l’origine de la vague la plus meurtrière de la pandémie au printemps dernier, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires.

Agence France-Presse

« Effectivement, Mu est la variante prédominante en Colombie et c’est elle qui est responsable de la troisième vague » de contaminations d’avril à juin 2021, a déclaré sur une radio locale une responsable de l’Institut national de santé, Marcela Mercado.

« […] Plus ou moins 60 % des décès que nous avons séquencés sont de cette lignée », a expliqué Mme Mercado.

Contaminations à un niveau record

Les contaminations et les décès ont atteint entre avril et juin 2021 un niveau record, avec alors jusqu’à 700 décès par jour, et un système hospitalier au bord de l’effondrement.

Le variant B.1621, selon la nomenclature scientifique, a été classé fin août comme « variant à suivre » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il est apparu pour la première fois sur la côte atlantique de la Colombie (nord) en janvier.

Selon l’OMS, ce variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque d’« échappement immunitaire » (résistance aux vaccins), et des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques.

« Il a déjà été identifié dans plus de 43 pays et a démontré une forte contagiosité », a rappelé Mme Mercado.

La Colombie a aujourd’hui dépassé la phase la plus critique de la pandémie, mais compte encore un peu moins d’une centaine de décès et 2000 infections par jour.

Cette amélioration est due à la campagne de vaccination en cours, selon la responsable de l’Institut national de santé, alors que 29 % des 50 millions de Colombiens sont désormais vaccinés.

« Nous pourrions avoir un pic en octobre », a-t-elle cependant mis en garde, « car il y a encore des personnes » susceptibles d’être contaminées et de « nourrir l’épidémie ».

Les variants delta, alfa et gamma circulent également dans le pays. Depuis mars 2020, près de 125 000 décès dus à la COVID-19 ont été recensés en Colombie, pour 4,9 millions de contaminés.