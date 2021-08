(Brasilia) Au milieu des manifestations de milliers d’indigènes en plein cœur de Brasilia, la Cour suprême du Brésil doit rendre à partir de mercredi un jugement crucial pour leurs droits à leurs terres ancestrales.

Quelque 6000 indigènes d’une centaine de tribus différentes, portant des coiffes en plumes et brandissant des arcs et des flèches, occupent l’immense esplanade près des édifices du pouvoir, sous la vigilance de policiers antiémeute, afin de faire pression sur les juges de la plus haute juridiction brésilienne.

Dans le centre de Brasilia, des milliers d’autochtones ont dressé des campements, chantent et dansent, pour l’instant sans affrontement avec les forces de l’ordre, dans le cadre d’une mobilisation coordonnée par l’Association des peuples indigènes du Brésil (Apib).

Pour l’Apib, il s’agit de la plus importante manifestation d’indigènes jamais organisée au Brésil.

Ceux-ci ont fait une veillée aux chandelles mardi soir près du palais présidentiel, de la Cour suprême et du Parlement. Ils devaient marcher mercredi en milieu de journée vers le siège de la Cour suprême quand ses juges se pencheront sur leurs terres.

La décision de la Cour pourrait ne pas être connue dans la journée. Les juges doivent confirmer ou rejeter la « thèse temporelle » qui ne reconnaît comme ancestrales que les terres qui étaient occupées par les indigènes quand a été promulguée la Constitution, en 1988.

Or de nombreuses tribus ont été déplacées lors des soubresauts de l’histoire brésilienne, notamment sous le régime militaire (1964-85). De retour sur leurs terres, celles-ci réclament la protection du statut accordé aux réserves, auquel est opposé le puissant lobby brésilien de l’agronégoce.

Le président Bolsonaro a déjà averti que surviendrait « le chaos » si la « thèse temporelle », favorable aussi aux activités de déforestation et de prospection minière illégales, n’était pas maintenue par la Cour suprême.

« Tout le Brésil est un territoire indigène », a déclaré à l’AFP Tai Kariri, 28 ans, chef de la tribu Kariri, dans l’État de Paraiba (nord-est), « nous avons toujours vécu là ».

Les manifestants protestent également contre ce qu’ils estiment être des violations systématiques de leurs droits depuis la prise de fonction en janvier 2019 du président d’extrême droite.