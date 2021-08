Vendredi dernier, Gregorio Pérez Gómez avait participé à une réunion entre le gouvernement fédéral et celui du Chiapas à Pantelhó avec une commission de 86 communautés locales pour éclaircir les évènements survenus en juillet.

PHOTO EMILIO ESPEJEL, ASSOCIATED PRESS

(San Cristóbal de las Casas) Le bureau du procureur de l’État du Chiapas, dans le sud du Mexique, a annoncé mardi l’assassinat de son procureur chargé de la justice indigène, qui enquêtait sur des « évènements violents » liés à l’émergence d’un groupe d’autodéfense local.

Agence France-Presse

Gregorio Pérez Gómez a été retrouvé mort mardi soir dans sa voiture sur une avenue de la municipalité de San Cristóbal de las Casas, a indiqué le bureau du procureur du Chiapas dans un communiqué.

Le procureur de la justice indigène « était chargé des enquêtes sur les évènements violents survenus dans la municipalité de Pantelhó », ajoute-t-il.

Vendredi dernier, M. Pérez avait participé à une réunion entre le gouvernement fédéral et celui du Chiapas à Pantelhó avec une commission de 86 communautés locales pour éclaircir les évènements survenus en juillet.

Le 7 juillet, des hommes armés étaient arrivés à la mairie de Pantelhó accompagnés de policiers blessés, après une fusillade avec un groupe adverse.

Trois jours plus tard, un groupe d’autodéfense baptisé El Machete avait expliqué être à l’origine de l’affaire et affirmait vouloir « expulser les tueurs à gages, les trafiquants de drogue et le crime organisé ».

« Nous ne voulons plus de morts pour les paysans Tzeltal et Tsotsil », affirmait El Machete.

Lundi, des centaines de représentants Tsotsil et Tsetsal des communautés de Pantelhó ont élu leurs autorités municipales intérimaires à main levée, selon leurs coutumes, et ont décidé que El Machete resterait dans la région.

Les mouvements d’autodéfense ont proliféré depuis les années 1990 au Mexique, principalement dans l’État méridional de Guerrero.

Bien qu’officiellement interdits, une cinquantaine de groupe d’auto-défense sont constitués au Mexique pour défendre les intérêts des populations locales indigènes.