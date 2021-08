PHOTO HYGO ENERGY TRANSITION

L’américaine New Fortress Energy a acheté Hygo Energy Transition Ltd. et Golar LNG Partners LP dans une transaction totalisant 5 milliards de dollars américains en février 2021, mais les investissements directs étrangers au Brésil ont chuté de 50 % en 2020, tandis qu’ils tombaient de 35 % dans toute l’Amérique latine.