Amérique latine

Élection de Pedro Castillo au Pérou

De l’espoir malgré la montagne à gravir

Symbole de la gauche radicale et rurale, Pedro Castillo est officiellement le nouveau président d’un Pérou affaibli par les crises sanitaire, économique et sociale. En véritable rupture avec les gouvernements précédents, Castillo incarne les intérêts d’une partie de la population plus pauvre et racisée dans ce pays d’Amérique latine aux institutions fragiles.