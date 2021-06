Amérique latine

Ex-otage en Colombie

Ingrid Betancourt exige des « peines exemplaires » contre les FARC

(Bogota) La douleur n’a pas disparu avec sa libération : 13 ans plus tard, la Franco-Colombienne Ingrid Betancourt confie à l’AFP qu’elle souffre toujours des conséquences de ses six années de captivité (2002-2008) et réclame une « peine exemplaire » contre les responsables de l’ex-guérilla des FARC.