Amérique latine

Colombie

La police critiquée pour la répression des manifestants sera réformée

(Bogota) Le président colombien Ivan Duque, sous pression de la rue et de la communauté internationale, a annoncé dimanche une réforme de la police critiquée pour sa violente répression du mouvement social qui secoue le pays depuis fin avril et a fait plus de 60 morts.