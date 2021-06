(Mexico) Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador s’est réjoui que sa coalition gouvernementale soit sur la bonne voie pour garder le contrôle de la Chambre des députés, malgré un revers aux élections législatives qui devrait l’affaiblir.

Sofia MISELEM et Daniel ROOK

Agence France-Presse

Selon de premières estimations officielles de l’Institut national électoral (INE), Morena, le parti du président, a perdu sa majorité absolue à la Chambre des députés, compliquant son projet de « transformation » du pays. « Les résultats définitifs émergeront des dépouillements qui débuteront mercredi », a déclaré le président de l’INE, Lorenzo Córdova.

Mais M. Lopez Obrador a pris un ton optimiste lundi, notant que Morena et ses alliés politiques devraient toujours occuper plus de la moitié des sièges.

« Je suis très reconnaissant, car le résultat de cette élection est que les partis qui soutiennent le projet de transformation qui est en cours auront une majorité à la Chambre des députés », a-t-il déclaré à la presse.

Les législatives de dimanche étaient considérées comme un référendum sur les plus de deux années de fonction de M. Lopez Obrador, assombries par la pandémie de COVID-19, qui a tué 229 000 personnes et ravagé l’économie, et les violences des cartels.

Au moins 90 politiciens ont été assassinés dans les mois précédant les élections désignant les membres de la chambre basse du Congrès, 15 des 32 gouverneurs d’États mexicains et des milliers d’élus locaux.

La veille du scrutin, cinq responsables d’un bureau de vote ont été tués par des hommes armés qui ont tendu une embuscade à un groupe de personnes qui transportaient du matériel électoral dans une camionnette dans le Chiapas, dans le sud du pays.

La découverte de deux têtes humaines dans deux bureaux de vote à Tijuana, une ville frontalière avec les États-Unis, a alourdi ce climat déjà pesant.

Et dimanche soir après le vote, quatre autres personnes ont été tuées par balle lors d’une rixe entre deux camps politiques qui se disputent une municipalité dans le Chiapas, ont annoncé lundi les autorités.

Selon les premières estimations, le parti présidentiel devrait obtenir 190 à 203 des 500 sièges de la Chambre des députés.

« Défaite pour Lopez Obrador »

M. Lopez Obrador a été élu en 2018 pour un mandat de six ans sur la promesse de réviser le modèle économique « néolibéral » du Mexique, d’extirper la corruption et de mettre fin aux gaspillages d’une élite de privilégiés.

La coalition au pouvoir disposait jusqu’ici d’une supermajorité des deux tiers qui permettait à M. Lopez Obrador de modifier la constitution sans négocier avec ses opposants et sans quoi il aura plus de mal à faire passer les réformes prévues.

« C’est une défaite pour Lopez Obrador. Pas écrasante, mais elle l’affaiblit, lui et son projet, car il nécessite des révisions constitutionnelles », estime l’analyste politique Jose Antonio Crespo.