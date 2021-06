Amérique latine

Brésil

Des nouvelles manifestations anti-Bolsonaro dans plusieurs villes

(Rio de Janeiro) Des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté samedi dans plusieurs villes du Brésil contre le président Jair Bolsonaro et sa gestion contestée de la pandémie, qui a fait plus de 461 000 morts et menace de s’aggraver à nouveau.