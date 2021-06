PHOTO RAUL ARBOLEDA, AGENCE FRANCE-PRESSE

La fronde sociale a éclaté contre un projet de réforme fiscale visant à augmenter la TVA et à élargir la base de l’impôt sur le revenu, qui a depuis été retiré. Le soulèvement s’est ensuite transformé en un mouvement de contestation des brutalités policières au cours des manifestations et en des appels à plus de justice sociale.