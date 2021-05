Amérique latine

La Colombie rouvre toutes ses frontières sauf celles avec le Venezuela

(Bogota) La Colombie a rouvert mercredi ses frontières terrestres, fluviales et maritimes fermées depuis plus d’un an en raison de la COVID-19, à l’exception de celle avec le Venezuela, avec lequel elle n’a plus de relations, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.