Amérique latine

COVID-19

Le Pérou n’échappe pas à l’enfer

Il y a le Brésil, terrassé par une crise sanitaire et humanitaire sans précédent. Et il y a tout le reste de l’Amérique latine, où l’épidémie de COVID-19 se répand comme un feu de brousse, sur fond de clivages politiques, d’infrastructures médicales complètement dépassées et de vaccination famélique. Un exemple : le Pérou, qui affiche l’un des pires taux de mortalité de la planète.