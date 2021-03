La nette accélération notée depuis la dernière semaine de février de la mortalité au Brésil s’explique par le manque de respect des gestes barrière et mesures sanitaires et par la propagation rapide du variant d’Amazonie P1.

(Brasilia) Le Brésil a annoncé vendredi un nouveau record de morts du coronavirus en 24 heures, avec 3650 décès, trois jours seulement après avoir franchi le cap des 3000 personnes tuées par une épidémie hors de contrôle.

Agence France-Presse

Au total 307 112 personnes sont décédées de la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, selon les données fournies par le ministère de la Santé.

La nette accélération notée depuis la dernière semaine de février de la mortalité au Brésil s’explique par le manque de respect des gestes barrière et mesures sanitaires et par la propagation rapide du variant d’Amazonie P1, qui serait plus contagieux et plus mortel.

Quelque 84 245 nouvelles contaminations en 24 heures ont également été rapportées par le ministère, un chiffre élevé qui confirme la virulence actuelle de l’épidémie.

Le Brésil avait enregistré jeudi pour la première fois plus de 100 000 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures.

Le Brésil est après les États-Unis le pays déplorant le plus grand nombre de décès et d’infections du coronavirus.

La campagne de vaccination est très lente. En un peu plus de deux mois, seulement 6 % des 212 millions de Brésiliens ont reçu une première dose et 2 % les deux.

Deux vaccins seulement sont utilisés, celui d’Oxford/AstraZeneca et le CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac.

Vendredi, les autorités de l’État de Sao Paulo puis de Brasilia ont annoncé des tests pré-cliniques prometteurs pour plusieurs vaccins 100 % brésiliens qui devraient permettre d’accélérer la campagne vaccinale.