(Bogota) L’État colombien a demandé pardon mardi devant la Cour interaméricaine des droits humains à la journaliste Jineth Bedoya, victime en 2000 d’enlèvement, viol et tortures aux mains de paramilitaires avec la complicité d’agents de la force publique.

Agence France-Presse

Le directeur général de l’Agence nationale de défense juridique de l’État colombien, Camilo Gomez, a accepté « la responsabilité internationale pour les failles du système judiciaire » et « pour le non-respect du devoir de diligence dans les enquêtes sur les menaces » dénoncées par la journaliste, prix mondial de la liberté de la presse de l’UNESCO 2020.

Devant la cour, entité judiciaire de l’Organisation des États américains (OEA), l’État colombien a demandé « pardon à Jineth Bedoya pour ces faits et pour les dommages qu’ils lui ont causés » et a reconnu « que ces omissions ont porté atteinte à ses droits à la dignité, à un projet de vie, à l’intégration personnelle, aux garanties et à la protection judiciaires », a ajouté l’avocat Camilo Gomez.

Jineth Bedoya travaillait pour le journal El Espectador quand un groupe de paramilitaires l’avaient enlevée devant la prison La Modelo à Bogota, puis torturée et violée pendant seize heures, avant de l’abandonner nue au bord d’une route.

Milices d’extrême droite

Elle enquêtait sur un réseau de trafic d’armes dans cet établissement pénitentiaire lorsqu’elle avait été séquestrée avec la complicité d’agents de l’État, notamment d’un « influent » général de la police, selon son témoignage.

Les paramilitaires, dont certains ont été depuis condamnés, faisaient partie de milices d’extrême droite qui ont combattu les guérillas de gauche en Colombie, jusqu’à leur démobilisation officielle en 2006.

Avant son enlèvement, Jineth Bedoya et sa mère Luz Nelly Lima avaient été en 1999 cibles d’un attentat, à propos duquel l’État a aussi présenté des excuses « pour le manque d’investigation de l’attaque ».

« Le dommage causé à ma mère et moi pour les violations subies depuis plus de vingt ans et l’impunité […] ne nous ont pas permis de clore le cycle de violence et de récupérer nos vies », a dénoncé la journaliste, qui a demandé des mesures de protection, ainsi que la fermeture de la prison et sa transformation en espace de mémoire.

Les parties ont jusqu’au 23 avril pour présenter par écrit leurs arguments définitifs à la Cour, qui siège à San José au Costa Rica et dont les décisions sont sans appel.

Le cas de Jineth Bedoya est emblématique de la violence sexuelle dérivée du conflit armé qui mine la Colombie depuis près de 60 ans et a fait plus de neuf millions de victimes (morts, disparus et déplacés).