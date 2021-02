Colombie

Plus de 6400 civils exécutés par l’armée

(Bogota) Plus de 6400 civils ont été sommairement exécutés et présentés comme tués au combat en Colombie, trois fois plus qu’estimé jusque là dans ce scandale des « faux positifs », le plus grave impliquant l’armée en près de six décennies de guerre interne.