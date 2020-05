La Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, coordonne les actions menées dans le cadre de la campagne Orion deux fois par an depuis 2018.

Plus de 50 tonnes de cocaïne saisies lors d’opérations coordonnées par la Colombie

(Bogota) Plus de 50 tonnes de cocaïne ont été saisies en un mois et demi, lors d’opérations conjointes menées par la Colombie dans les eaux du continent, en collaboration avec des pays d’Amérique et d’Europe, a annoncé vendredi le gouvernement colombien.

Agence France-Presse

« La campagne Orion, qui en est à sa 5e phase, unit plus de 25 pays avec des objectifs communs […] de lutte contre le narco-trafic », a déclaré le président Ivan Duque lors d’une présentation virtuelle avec le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo.

Au total 50,3 tonnes de cocaïne ont été saisies entre le 1er avril et le 15 mai lors de cette offensive dans les eaux du continent américain, a ajouté M. Duque.

« 150 personnes de différentes nationalités ont été arrêtées et 38 embarcations, deux semi-submersibles ainsi que quatre avions ont été arraisonnés », a indiqué le gouvernement dans un communiqué, soulignant que cela avit dû être fait « dans le contexte d’une pandémie ».

Au cours des trois premiers mois de 2020, ces actions conjointes ont permis la saisie de 130,6 tonnes de cocaïne.

Les pays participants sont l’Argentine, Belize, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Chili, les États-Unis, l’Espagne, la France, le Guatemala, le Guyana, le Honduras, l’Italie, les Iles Caïman, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, les Pays-Bas, le Pérou, le Portugal, la République Dominicaine, le Salvador, le Surinam, Trinité-et-Tobago, ainsi que l’Uruguay.

La Colombie est le principal producteur de feuille de coca, matière première de la cocaïne, avec 169 000 hectares de plantations en 2018 et un potentiel de fabrication de 1120 tonnes de cocaïne, selon l’ONU.