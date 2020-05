Le Pérou est le deuxième pays le plus touché par l’épidémie en Amérique latine après le Brésil. Il est le troisième en termes de décès après le Brésil et le Mexique.

(Lima) La plupart des hôpitaux de Lima sont au bord de la rupture en raison de la pandémie de coronavirus, a mis en garde jeudi le Bureau du défenseur du peuple péruvien, l’entité publique chargée de veiller au respect des droits de l’Homme dans le pays.

Agence France-Presse

« L’impossibilité de se faire soigner dans les services de santé de Lima est imminente », a mis en garde l’organisme dans un communiqué, alors que le Pérou, pays de 32 millions d’habitants, a enregistré 108 769 contaminations et 3148 décès dus à la COVID-19.

« Les établissements de santé manquent d’équipements de biosécurité pour le personnel, de lits en réanimation, de respirateurs, d’oxygène, de tests, entre autres dispositifs et matériels médicaux », ajoute l’institution.

Lima compte 397 hôpitaux, cliniques et centres de santé où le personnel et les familles de patients n’ont eu de cesse de dénoncer les conditions de travail précaires, ainsi que les pénuries en équipement de protection et en médicaments.

Le Bureau du défenseur pointe notamment la situation de l’hôpital Loayza, dans le centre de Lima, où 60 patients passent la nuit en fauteuil roulant, relié à de l’oxygène, faute de lits.

Le Pérou est le deuxième pays le plus touché par l’épidémie en Amérique latine après le Brésil. Il est le troisième en termes de décès après le Brésil et le Mexique.

Jeudi, pour la première fois, le nombre d’hospitalisations en raison du coronavirus a toutefois légèrement baissé, passant en 24 h de 7533 à 7455.