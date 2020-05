COVID-19: le Brésil proche des 150 000 cas et 10 000 morts

(Brasilia) Le coronavirus a fait au Brésil 751 morts de plus en 24 heures, un record quotidien, a annoncé vendredi le ministère de la Santé du pays le plus touché d’Amérique latine, qui totalise désormais près de 150 000 cas de contamination et 10 000 morts.