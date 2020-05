(Washington) Donald Trump a assuré vendredi que les États-Unis n’étaient pas derrière l’opération avortée au Venezuela qui a conduit à l’arrestation de deux Américains, mais que s’il intervenait contre le régime socialiste, il s’agirait bel et bien d’une « invasion ».

Agence France-Presse

« Si je voulais aller au Venezuela, je n’en ferais pas un secret », a confié d’un ton belliqueux le président américain à la chaîne Fox News.

Donald Trump faisait référence à la vingtaine de personnes, dont deux Américains, arrêtées par les autorités vénézuéliennes depuis dimanche.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro affirme que ces hommes organisaient une « tentative d’invasion par la mer » qui devait ensuite mener à un « coup d’État » piloté par l’opposant politique Juan Guaidó.

PHOTO MATIAS DELACROIX, ASSOCIATED PRESS Des membres des forces armées regardent un bateau qui aurait servi à une « tentative d’invasion par la mer », dimanche à La Guaira.

« J’y entrerais et ils ne pourraient rien y faire. Ils s’écraseraient. Je n’enverrais pas un petit groupe, non, non, non. Ça s’appellerait une armée, ça s’appellerait une invasion », a insisté le locataire de la Maison-Blanche, expliquant « ne pas savoir grand chose » du groupe de personnes arrêtées au Venezuela.

Les États-Unis, comme plus de 50 autres pays, considèrent Juan Guaidó comme le président par intérim du Venezuela.