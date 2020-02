Le pape François a rejeté mercredi une proposition visant à permettre à des hommes mariés de devenir prêtres en Amazonie. Les théologiens progressistes sont déçus, alors que les conservateurs se montrent satisfaits tout en doutant toujours de ses intentions.

Mathieu Perreault

La Presse

À la fin du mois d’octobre, une réunion d’évêques de six pays sud-américains au Vatican a réclamé l’ordination d’hommes mariés dits « de bonne réputation » en Amazonie. L’Église peine à y recruter des prêtres, alors que 85 % des villages ne peuvent avoir de messe (donc d’eucharistie) toutes les semaines.

Le pape François a mis mercredi un terme à cet espoir en publiant son plaidoyer « Chère Amazonie », une « exhortation apostolique ». Ce document parle avant tout de protection de l’environnement, mais suggère d’explorer d’autres solutions avant d’envisager sérieusement l’ordination d’hommes mariés.

« Je ne suis pas très surpris », a commenté Steve Bevans, théologien à l’Union théologique catholique, plus gros centre de formation de l’Église aux États-Unis, qui se trouve à Chicago.

« Les conservateurs craignaient que l’idée ne se répande ailleurs qu’en Amazonie. Ceux qui, comme moi, sont favorables au mariage des prêtres sont d’accord avec eux et pensent que l’idée finira par s’imposer. »

Philippe Vaillancourt, fondateur du site d’information religieuse Présence, note que le document final du Synode sur l’Amazonie en octobre évoquait aussi l’ordination de diaconesses – les diacres sont des laïcs mariés pouvant assumer certaines fonctions des prêtres. « Comme les viri probati, les hommes de bonne réputation, les diaconesses sont des concepts anciens qu’on reprend pour proposer des changements importants en se réclamant du passé », dit M. Vaillancourt.

Le livre de l’ex-pape

À la mi-janvier est paru un livre dénonçant le désir du Synode sur l’Amazonie d’ordonner des hommes mariés. Il était signé par le pape émérite Benoît XVI et un cardinal guinéen de droite. Est-ce que son prédécesseur a influencé la décision de François ?

Je ne crois pas, du moins pas son livre comme tel. Selon ce que je comprends, la décision a été prise à la mi-décembre. Steve Bevans, théologien à l’Union théologique catholique

Le site conservateur Lifesitenews rapportait néanmoins mercredi la joie des commentateurs traditionalistes, certains s’inquiétant toutefois du fait que le pape n’écarte pas définitivement l’ordination d’hommes mariés.

« J’espère que l’Esprit saint sera touchée par ces inquiétudes d’un autre âge et montrera le droit chemin aux opposants au mariage des prêtres », dit M. Bevans, utilisant le féminin pour l’Esprit saint dans un but « d’inclusivité ». « Ça n’a pas de bon sens de privilégier le célibat plutôt que l’eucharistie. »

La réaction au Québec

La plupart des évêques au Québec ont été nommés par Marc Ouellet, préfet depuis 2010 de la Congrégation pour les évêques. Il est donc peu probable qu’ils soient très déçus par la décision du pape de ne pas autoriser les prêtres mariés en Amazonie, selon Philippe Vaillancourt.

« Certains évêques qui ont été missionnaires ont peut-être des regrets, mais ça va surtout être le fait des fidèles et des prêtres, qui sont souvent plus susceptibles que la hiérarchie d’être favorables au mariage des prêtres, dit M. Vaillancourt. Ceci dit, je ne crois pas que ça va avoir un impact à long terme. Rapidement, on va se faire accroire que François a pris la décision parce qu’il a les mains liées, et dans deux ans, on va avoir oublié cette exhortation apostolique. Qui se souvient de l’exhortation apostolique Christus Vivit sur les jeunes, publiée il y a seulement un an ? »

En chiffres

415 000

Nombre de prêtres catholiques dans le monde

200

Nombre d’ex-prêtres anglicans mariés qui sont devenus catholiques

6000

Nombre de prêtres des Églises de rite oriental, qui peuvent être mariés

Sources : National Catholic Reporter, Annuaire pontifical, Fides