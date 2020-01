PHOTO PIOTR REDLINKSI, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Pérou: six étrangers arrêtés pour avoir endommagé le Temple du Soleil

(Lima) Six touristes étrangers ont été arrêtés au Pérou pour être entrés dans des secteurs interdits du Machu Picchu et avoir endommagé le Temple du Soleil qui fait partie du célèbre site archéologique inca, a annoncé la police lundi.

Ces touristes, quatre hommes et deux femmes venant du Brésil, d’Argentine, de France et du Chili, ont été interpellés dimanche dans le Temple du Soleil par les gardiens du site et des policiers, a précisé la police.

« Les six touristes sont en état d’arrestation et sont l’objet d’une enquête du Parquet pour atteinte présumée au patrimoine culturel », a déclaré le colonel Wilbert Leyva, chef de la police pour le département de Cusco, dans le centre du Pérou, où se trouve le Machu Picchu.

La loi péruvienne prévoit des peines d’au moins quatre ans de prison pour toute personne qui endommage le patrimoine culturel national.

Selon le responsable policier, les autorités ont constaté dans le Temple du Soleil qu’un bloc de pierre avait été brisé, s’était détaché d’un mur et avait endommagé le sol de l’édifice.

En plus d’être entrés dans des secteurs interdits et d’avoir causé des dégâts, les touristes sont soupçonnés d’avoir souillé le Temple du Soleil car des matières fécales y ont été découvertes, a indiqué la direction régionale de la culture à Cusco, capitale du département.

Le site du Machu Picchu, une citadelle inca, se trouve sur le sommet d’une montagne de 2400 mètres d’altitude, à environ 80 kilomètres au nord-ouest de la ville de Cusco. Il est inscrit depuis 1983 au patrimoine de l’humanité établi par l’UNESCO.

Certaines parties du Temple du Soleil sont interdites d’accès en raison de l’état de conservation de l’édifice.