La menace des hippopotames d’Escobar

Plus de 25 ans après sa mort, l’ombre du trafiquant de drogue Pablo Escobar continue à planer sur la Colombie. Si ses hommes de main ne font plus la pluie et le beau temps, ce sont aujourd’hui ses hippopotames qui inquiètent, dévastant lacs et rivières. L’idée d’exterminer ces bêtes qui prolifèrent à l’abri de prédateurs naturels ayant été écartée, une vaste opération de contraception est désormais envisagée.