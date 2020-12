(Rio de Janeiro) Le maire de Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, a été arrêté mardi matin dans le cadre d’une enquête sur un présumé système de corruption au sein de la municipalité brésilienne, a confirmé le parquet à l’AFP.

Agence France-Presse

Selon les images montrées par la chaîne GloboNews, l’édile, qui est à neuf jours de la fin de son mandat, a été arrêté par la police civile et les services du procureur de l’État avant 6 h à son domicile dans le quartier aisé de Barra de Tijuca. L’élu a été emmené au poste de police pour y être entendu.

« Je suis le maire qui a le plus agi contre la corruption à Rio de Janeiro. Je demande que justice soit faite », a déclaré aux journalistes Marcelo Crivella, qui a été soutenu par le président d’extrême droite Jair Bolsonaro lors des municipales le mois dernier, mais n’a pas réussi à se faire réélire.

Plusieurs autres personnes ont été arrêtées au cours de la même opération, dont l’homme d’affaires Rafael Alves, soupçonné d’être le cerveau de l’affaire et frère de Marcelo Alves, ancien président de l’agence municipale de tourisme Riotur.

Mauro Macedo, ex-trésorier de campagne de Crivella et cousin du pasteur évangélique Edir Macedo, fondateur de l’Église universelle du Royaume de Dieu (IURD, néo-Pentecôtiste), dont le maire de Rio est un neveu, a également été arrêté.

Selon l’enquête, qui a débuté en 2018, les entreprises qui voulaient conclure des contrats avec Riotur remettaient des chèques à l’homme d’affaires Rafael Alves.

M. Crivella, âgé de 63 ans, achève ainsi un mandat marqué par de multiples controverses puisqu’il passera le 1er janvier le relais à Eduardo Paes (MDB, centre droit), qui l’a battu aux élections de novembre de plus de 30 points (64 % à 36 %).

Pendant la campagne, au cours de laquelle il a cherché à montrer sa proximité avec le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui a enregistré plusieurs publicités de campagne à ses côtés, le maire sortant a insisté sur le fait que son successeur irait en prison pour corruption présumée.

Tout au long de son mandat, M. Crivella, ancien pasteur, missionnaire et chanteur gospel, a fait l’objet de plusieurs procédures visant sa mauvaise gestion, accusé de mélanger politique et religion et de favoriser les membres de son église.

En juillet 2018, selon le journal O Globo, il a promis lors d’une rencontre avec des pasteurs évangéliques que les fidèles de l’IURD auraient la priorité pour les opérations de la cataracte dans les cliniques municipales.

Le bureau du procureur a récemment ouvert une enquête sur l’utilisation présumée de l’Église universelle du Royaume de Dieu pour blanchir l’argent de la corruption.

Après avoir été au centre des attentions du monde entier avec la réception de grands évènements sportifs comme la finale du Mondial 2014 et les Jeux olympiques de 2016, Rio de Janeiro a plongé dans une grave crise politique et financière.

Le gouverneur de l’État de Rio, Wilson Witzel, a été destitué fin août pour corruption présumée. Avant lui, les cinq derniers gouverneurs de Rio ont eu des démêlés avec la justice et quatre d’entre eux ont même fait de la prison.