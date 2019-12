(Genève) Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme a dénoncé vendredi dans un rapport la « répression » des manifestations au Chili, dénonçant de « multiples violations des droits de la personne » par la police.

Agence France-Presse

Ce rapport a été élaboré par des experts du Haut-Commissariat, qui se sont rendus au Chili du 30 octobre au 22 novembre.

« La majorité » des manifestants l’ont fait de « manière pacifique » mais « la gestion des manifestations par les policiers s’est déroulée d’une manière fondamentalement répressive », a déclaré la chef de la mission, Imma Guerras-Delgado, lors de la présentation à Genève du rapport.

Celui-ci pointe le « nombre élevé de violations graves des droits de l'homme » et contient des exemples précis de torture, mauvais traitements, viols perpétrés par des carabiniers contre des détenus, dont beaucoup auraient été détenus de manière arbitraire.

PHOTO ANDRES MARTINEZ CASARES, REUTERS Cette manifestante a été arrêtée par la police lors d'un rassemblement à Valparaiso, jeudi.

Pendant sa mission, l’équipe du Haut-Commissariat a pu documenter 113 cas de torture et mauvais traitements, et 24 cas de violences sexuelles sur des femmes, des hommes et des jeunes filles, commis par des membres de la police et des militaires.

Les experts de l’ONU dénoncent aussi le « nombre alarmant de personnes » — environ 350 — souffrant de blessures aux yeux ou au visage, la majorité étant liée à des tirs de plombs.

Tirs indiscriminés

Le rapport indique que, sur la base des informations recueillies auprès d’une grande variété de sources, « les policiers n’ont, à plusieurs reprises, fait aucune distinction entre manifestants pacifiques et manifestants violents ».

« Les fusils anti-émeutes ont été utilisés de manière indiscriminée et inappropriée, et c’est pour cela qu’il y a autant de blessés », a expliqué Mme Guerras-Delgado, soulignant que les policiers ont tiré en étant trop près des manifestants.

« La police a une responsabilité dans la commission de violations des droits de la personne. En ce qui concerne les responsabilités individuelles au sein de la police, nous ne pouvons pas tirer de conclusion. Elles devront être établies au niveau national », a-t-elle relevé.

PHOTO IVAN ALVARADO, ARCHIVES REUTERS

Selon les informations officielles citées dans le rapport, plus de 28 000 personnes ont été détenues entre le 18 octobre et le 6 décembre, et la plupart d’entre elles ont été libérées. Présentant le rapport, Mme Guerras-Delgado a indiqué qu’environ 1600 sont encore détenues selon les autorités.

Le mouvement de contestation sociale qui secoue le Chili depuis le 18 octobre est le plus grave depuis le retour de la démocratie en 1990. Le Haut-Commissariat a pu vérifier les informations concernant 11 de ces 26 décès sur lesquels les autorités enquêtent.

Quatre de ces cas constituent « une privation arbitraire de la vie et des décès illégaux impliquant des agents de l’État ».

Le rapport signale que les autorités ont eu connaissance de la gravité des blessures dès le 22 octobre, mais n’ont pas pris de mesures efficaces pour mettre fin à l’usage des armes anti-émeutes.

Dans un communiqué, la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, appelle à « regarder l’avenir de manière constructive » et demande l’établissement d’un « mécanisme de suivi », en coopération avec son bureau pour l’Amérique du Sud, chargé d’évaluer la situation dans trois mois.

PHOTO CRISTINA QUICLER, AGENCE FRANCE-PRESSE La Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet

Une hausse du prix du billet de métro dans la capitale a été le détonateur de cette fronde sociale inédite dans ce pays de 18 millions d’habitants réputé pour sa stabilité. Malgré la suspension de la mesure, le mouvement s’est amplifié, nourri par le ressentiment face aux inégalités sociales.

L’état d’urgence, imposé le 19 octobre, a été levé le 28 octobre.