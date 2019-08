Le transfert de prison de Lula suspendu par la Cour suprême

En juin, le site d'investigation The Intercept Brasil a publié des échanges de messages qui mettent en doute l'impartialité des procureurs chargés du dossier Lula et du juge qui l'a condamné en première instance.

Mais la Cour suprême en a décidé autrement. Par une majorité écrasante de 10 voix contre 1, les magistrats de la plus haute juridiction du pays ont décidé que Lula devrait rester à Curitiba jusqu'au jugement d'une demande de liberté déposée par ses avocats.

Elle avait décrété que Luiz Inacio Lula da Silva devait quitter sa cellule spéciale d'un commissariat de Curitiba, où il jouit de certaines prérogatives, pour purger le reste de sa peine de huit ans et dix mois de réclusion dans une prison de l'État de Sao Paulo.

Le juge en question, Sergio Moro, figure de proue de la lutte anticorruption au Brésil, est actuellement ministre de la Justice du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Ce dernier a remporté l'élection d'octobre dernier, pour laquelle Lula était donné favori avant d'être déclaré inéligible trois mois avant le scrutin.

La Cour suprême devrait se pencher prochainement sur une demande de libération de Lula basée justement sur la partialité présumée de Sergio Moro.

«Persécution»

Grâce à la décision de mercredi, l'ex-président pourra donc attendre ce jugement dans sa cellule individuelle à Curitiba.

«Actuellement, il n'est pas vraiment dans une prison. C'est forcément pire de se retrouver dans un centre pénitentiaire», explique Michael Mohallem, professeur de droit constitutionnel à la Fondation Getulio Vargas.

À Curitiba, il bénéficie «de plus de confort, de sécurité et d'une plus grande facilité à recevoir des visiteurs», ajoute-t-il.

Le Parti des Travailleurs (PT), formation de gauche fondée par Lula en 1980, avait affirmé dans un communiqué que l'ex-président était «une nouvelle fois victime de persécution».