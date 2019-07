Brésil : le fils du président protégé par le ministre de la Justice ?

En quoi consistent les nouvelles allégations ?

Le comportement de Sérgio Moro, qui est devenu célèbre au pays et au-delà en menant une croisade contre la corruption, est questionné dans une série de messages échangés par des procureurs avec qui il a longtemps collaboré. Dans les textes révélés par le site The Intercept, ils disent douter que le ministre de la Justice voudra assurer une enquête approfondie des actions suspectes de l'un des fils du président, Flavio Bolsonaro, par crainte de susciter l'ire du chef d'État. Même le procureur-chef de l'enquête anticorruption Lavo Jato (Lavage express), Deltan Dallagnol, réputé proche de Sérgio Moro, exprime des doutes en affirmant qu'il hésitera à se montrer mordant par crainte de compromettre le siège à la Cour suprême que lui a promis le chef d'État.

Qu'est-ce qui est reproché à Flavio Bolsonaro ?

Une agence gouvernementale chargée de surveiller les transferts d'argent suspects concernant des élus a révélé qu'un proche collaborateur de Flavio Bolsonaro, qui est sénateur, avait viré de façon suspecte plus de 1,5 million de réaux brésiliens (500 000 $CAN) sur son compte. Une partie de l'argent se serait retrouvée par ailleurs sur le compte de la femme du président, Michelle, ajoutant au potentiel explosif de l'affaire. Des médias ont révélé par ailleurs que le fils du chef d'État avait employé par le passé la mère et la femme du chef d'un groupe paramilitaire redouté. Relativement aux transferts, Sérgio Moro s'est borné à dire jusqu'à maintenant qu'il n'y avait pas à ce jour d'éléments « concluants » permettant d'incriminer le fils du président. Il a précisé que le gouvernement n'avait pas l'intention d'intervenir dans l'enquête, actuellement chapeautée par un procureur de l'État de Rio de Janeiro. The Intercept relève cependant que le ministre « n'a donné aucune indication qu'il entendait explorer les ramifications fédérales du dossier », incluant le rôle de la femme du président et les liens apparents avec un groupe paramilitaire.