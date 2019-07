Salvador: le père et sa fille morts noyés ont été enterrés

Un migrant salvadorien et sa petite fille qui se sont noyés en tentant de traverser le Rio Grande pour entrer aux États-Unis, et dont la photo poignante a fait le tour du monde la semaine dernière, ont été portés à leur dernier repos lundi.

MARCOS ALEMÁN Associated Press San Salvador

Environ 200 parents et amis ont suivi le corbillard transportant les corps d'Óscar Martínez, 25 ans, et de sa fille Valeria, âgée de 23 mois, dans un cimetière de San Salvador. La cérémonie était privée et les journalistes n'avaient pas été autorisés à y assister.