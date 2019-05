Chili: six touristes brésiliens meurent intoxiqués dans un Airbnb

Six touristes brésiliens sont morts intoxiqués au monoxyde de carbone à Santiago du Chili dans un appartement loué via la plateforme de location saisonnière Airbnb, dont les installations n'avaient pas été vérifiées.

Les quatre adultes et deux mineurs, issus de la même famille et originaires du sud du Brésil, étaient arrivés la semaine dernière dans la capitale chilienne.

Mercredi après-midi, la famille avait alerté les autorités locales, sentant que quelque chose d'anormal se passait. Un fonctionnaire du consulat du Brésil et la police chilienne ont finalement découvert dans l'appartement les corps sans vie des six vacanciers.

Dans un communiqué, Airbnb a confirmé que l'appartement avait été loué via sa plateforme. Mais l'entreprise a ajouté que «les hôtes (propriétaires) devaient s'assurer de respecter les lois et les règlements locaux».

La plateforme a ajouté avoir lancé un programme de distribution gratuite de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone aux propriétaires qui en feraient la demande, et indiqué que le client est informé de la présence ou non de tels détecteurs dans les appartements proposés à la location.

Sur les 500 millions de locations opérées depuis le lancement de la plateforme, les «incidents négatifs sont extrêmement rares», a ajouté Airbnb.

L'entreprise nationale d'électricité et de gaz du Chili (SEC), qui a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'accident, a confirmé que l'immeuble où se trouvait l'appartement ne possédait pas la pastille verte indiquant que les installations fonctionnaient correctement.

«Selon les premiers éléments, alors qu'il faisait froid (à Santiago), un appareil à gaz à l'intérieur (de l'appartement) aurait mal fonctionné», a indiqué à des médias locaux Luis Avila, président de la SEC. La température était de 0 degré mercredi dans la capitale chilienne.