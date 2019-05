Une femme tuée par balle lors des manifestations anti-Maduro

« Nous condamnons l'assassinat de la jeune Jurubith Rausseo » par « impact de balle dans la tête pendant une manifestation », a tweeté l'Observatoire vénézuélien des conflits sociaux.

Les services de secours du quartier de Chacao, une municipalité de Caracas contrôlée par l'opposition, ont par ailleurs fait état de 46 blessés, dont deux par arme à feu.

La jeune manifestante a été mortellement blessée à proximité de la base aérienne de La Carlota, dans l'est de Caracas, pendant des heurts qui ont éclaté lorsque des manifestants ont tenté de bloquer l'autoroute qui longe cette installation militaire.

Les protestataires, dont certains avaient le visage masqué, ont commencé à lancer des pierres et des cocktails Molotov en direction de la Garde nationale bolivarienne (GNB), un corps militarisé chargé du maintien de l'ordre, qui a répondu par des tirs de gaz lacrymogène.

Après plusieurs heures d'affrontements, une trentaine de protestataires ont mis le feu à une camionnette et l'ont lancée contre les grilles de la base, selon des journalistes de l'AFP sur place. Un manifestant a alors tiré en direction des militaires, et ces derniers ont riposté de plusieurs rafales.

A quelques centaines de mètres de là, plusieurs milliers de personnes manifestaient contre le président Nicolas Maduro à l'appel de Juan Guaidó, reconnu président par intérim du Venezuela par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis.

Le chef de file de l'opposition avait appelé, à l'occasion du 1er-Mai, à la « plus grande manifestation de l'histoire du Venezuela » pour déloger Nicolas Maduro du pouvoir.

C'est de cette même base de La Carlota que Juan Guaidó avait revendiqué mardi le soutien d'un groupe de soldats et appelé à un soulèvement militaire, qui a échoué. Les affrontements au cours de la journée avaient fait au moins un mort et des dizaines de blessés, selon le gouvernement et l'opposition.