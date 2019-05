Venezuela: Guaidó appelle à poursuivre les protestations

« C'est le moment ! Les 24 États du pays se sont engagés sur le même chemin : il n'y a plus de retour en arrière. L'avenir nous appartient : le peuple et l'armée unis pour mettre fin à l'usurpation », avait lancé Guaidó sur Twitter.

Depuis le 23 janvier, le Venezuela, confronté à la plus grave crise de son histoire avec une économie au ralenti, une monnaie naufragée et des pénuries, compte de fait deux « présidents ». D'un côté le député de centre droit Juan Guaidó, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays dont les États-Unis, et de l'autre le chef de l'État en exercice, Nicolas Maduro, soutenu par la Chine et la Russie.

Des soldats arborant un ruban bleu, signe de ralliement à Juan Guaidó, étaient positionnés, armes à la main, dans cette zone de l'est de la capitale, a constaté l'AFP. « Le ruban bleu identifie les Vénézuéliens en uniforme ou non qui se mobilisent pour mettre fin à l'usurpation », a expliqué sur Twitter Carlos Vecchio.

« Nous aussi nous faisons partie du peuple et nous sommes fatigués de cette dictature », a déclaré à l'AFP un des militaires insurgés, sous couvert d'anonymat. Leur nombre n'était pas connu pour l'heure.

Des manifestations ont également eu lieu à Maracaibo, San Cristobal, Barquisimeto (ouest) et Valencia (nord), selon des témoignages d'habitants.