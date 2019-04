Venezuela: des militaires se soulèvent contre le président Maduro

Pneus et véhicules enflammés sur la chaussée, jets de pierres, nuages de gaz lacrymogènes : la situation restait très confuse mardi dans l'est de Caracas. Aux abords de la base militaire de La Carlota, de violents heurts opposaient les forces de l'ordre loyalistes à des milliers de manifestants pro-Guaidó.

«Le temps est venu! Les 24 États du pays se sont engagés sur le même chemin : il n'y a plus de retour en arrière. L'avenir nous appartient : le peuple et l'armée unis pour mettre fin à l'usurpation», a déclaré Juan Guaidó sur Twitter .

«Je ne vais pas rester à la maison avec les bras croisés pendant que le régime de Maduro nous opprime», a déclaré Carlos, 26 ans, un cocktail Molotov en main.

Depuis le 23 janvier, le Venezuela, confronté à la plus grave crise de son histoire avec une économie au ralenti, une monnaie naufragée et des pénuries, compte en fait deux «présidents». D'un côté le député de centre droit Juan Guaidó, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays dont les États-Unis, et de l'autre le chef de l'État en exercice, le socialiste Nicolas Maduro, soutenu par la Chine et la Russie.

Ruban bleu

Des soldats arborant un ruban bleu, signe de ralliement à Juan Guaidó, étaient positionnés, armes à la main, dans cette zone de l'est de la capitale. «Le ruban bleu identifie les Vénézuéliens en uniforme ou non qui se mobilisent pour mettre fin à l'usurpation», a expliqué sur Twitter Carlos Vecchio.