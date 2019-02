Venezuela: Trump étudie «toutes les options»

« Il y a différentes solutions, différentes options. Nous étudions toutes les options », a déclaré M. Trump depuis le bureau Ovale en recevant son homologue colombien Ivan Duque.

L'occupant de la Maison-Blanche a-t-il un « plan B » si Nicolas Maduro décide de se maintenir au pouvoir à tout prix ? « J'ai toujours un plan B, et C, et D, et E, et F », a-t-il répondu, sans autre précision.

Qualifiant de « très triste » la situation dans le pays, en proie à une grave crise politique sur fond de pénuries alimentaires et de produits de santé, M. Trump a longuement salué l'attitude de l'opposant Juan Guaidó, reconnu comme président intérimaire par une cinquantaine de pays dont les États-Unis.

« J'ai beaucoup de respect pour celui qui est, pour beaucoup de gens, le vrai président du Venezuela. Il est très courageux », a-t-il souligné.

Assis à ses côtés, M. Duque a insisté sur la nécessité de maintenir la pression sur le régime de Maduro.

« Le président Guaidó bénéficie d'un fort soutien et nous devons lui donner un soutien encore plus marqué [...] pour qu'il puisse mener à bien la transition au Venezuela », a-t-il déclaré.

Le président Nicolas Maduro, qui nie toute famine dans son pays, juge que l'aide américaine - qu'il rejette -, n'est qu'un « show politique » avant une intervention militaire de Washington. Juan Guaidó, de son côté, multiplie les initiatives pour qu'elle puisse être acheminée.

Cherchant à briser l'unité de l'armée, l'opposant a offert l'amnistie aux militaires qui désavoueraient le chef de l'État et les a prévenus que bloquer l'aide constituerait un « crime contre l'humanité ».

Le pont de Tienditas, qui relie la Colombie et le Venezuela, est barré depuis la semaine dernière par deux conteneurs et une citerne disposés par les militaires vénézuéliens.