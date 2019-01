L'«avalanche de preuves» suffit à condamner El Chapo, affirme l'accusation

« Une avalanche de preuves » montre qu'El Chapo « est coupable de tous les chefs d'inculpation » retenus contre lui : c'est ce qu'a affirmé mercredi la procureure Andrea Goldbarg dans sa plaidoirie finale, alors que le procès-fleuve du narcotrafiquant mexicain touche à sa fin à New York.

Agence France-Presse New York

Depuis le 13 novembre, l'accusation a cité à la barre 56 témoins, dont 14 ex-collaborateurs de Joaquin Guzman alias « El Chapo », fait entendre des dizaines de conversations téléphoniques enregistrées en secret, montré des lettres écrites en prison par El Chapo et des livres de compte, a résumé la procureure.

« Vous avez vu les preuves : drogues, armes, livres de compte, lettres : tout cela prouve que l'accusé est coupable de tous les chefs d'accusation au-delà d'un doute raisonnable », a-t-elle fait valoir aux jurés, sous le regard attentif d'El Chapo, 61 ans, et de sa jeune épouse Emma Coronel, une ex-reine de beauté qui a assisté à la quasi-totalité des audiences.

El Chapo, accusé d'avoir codirigé le puissant cartel de Sinaloa, fait face à 10 chefs d'accusation pour trafic de drogue, possession d'armes et blanchiment d'argent.

Extradé aux États-Unis en janvier 2017, après deux évasions spectaculaires au Mexique, il risque la perpétuité en cas de condamnation.

« Après 25 ans, l'accusé s'était hissé au rang de principal dirigeant du cartel de Sinaloa », a fait valoir Mme Goldbarg. « Son objectif était de distribuer autant de drogue que possible et d'engranger des millions de dollars de bénéfices ».

La procureure est notamment revenue sur un témoignage particulièrement sanglant entendu par les jurés la semaine dernière, de la bouche d'un ex-tueur à gages d'El Chapo, Isaias « Memin » Valdez : ce dernier avait raconté comment El Chapo avait fait torturer et exécuter des narcotrafiquants du cartel rival de Los Zetas avant de faire jeter leur corps dans un brasier.

L'accusation doit terminer sa plaidoirie mercredi après-midi, et céder la parole à la défense, qui n'a cité, brièvement, qu'un seul témoin lors de ce procès-fleuve.

Les avocats du narcotrafiquant ont essayé de présenter El Chapo comme un bouc émissaire d'un gouvernement mexicain corrompu, et présenté son coaccusé actuellement en fuite, Ismael « El Mayo » Zambada, comme le vrai patron du cartel.

« Je ne reconnais pas mon mari dans la façon dont ils le décrivent », a assuré Emma Coronel, citée par le New York Times. « J'admire l'être humain que j'ai rencontré et épousé ».

Un témoin a néanmoins affirmé pendant le procès qu'elle avait été directement impliquée dans la seconde évasion d'El Chapo, en 2015.

Le jury pourrait commencer à délibérer vendredi.