La Presse en Colombie: sur la route du Pérou

( La Presse en Colombie) Près de 1500 km séparent Cúcuta, principale porte d'entrée de la Colombie depuis le Venezuela, de la frontière de l'Équateur. Pour Lima, la capitale du Pérou, il faut ajouter 2000 km de plus. Des milliers de Vénézuéliens n'ayant pas l'argent pour payer 200 ou 300 $ pour un billet d'autocar n'hésitent pas à entreprendre ce voyage à pied, avec un seul t-shirt de rechange en guise de bagage. On les appelle les caminantes, les marcheurs.

À la sortie de Cúcuta, principale porte d'entrée des migrants vénézuéliens en Colombie, la route amorce une montée en douceur, avant de grimper plus abruptement pour atteindre le col de Berlin, perché à 3400 m d'altitude dans la cordillère des Andes.

La rumeur veut que de nombreux migrants n'aient pas survécu à la traversée de ce plateau froid et brumeux, situé à 140 km de route de la tropicale Cúcuta.

Cette rumeur est fausse, ne cesse de répéter l'ambulancier Viktor Fernandez, qui reçoit les caminantes, ou marcheurs, dans un des rares postes de la Croix-Rouge colombienne situés à la sortie de Pamplona, à trois jours de marche de Cúcuta.

À 8 ou 10 °C, on ne meurt pas gelé, assure Viktor Fernandez. Mais pour les Vénézuéliens habitués au climat tropical et vêtus d'un simple t-shirt, il y a de quoi attraper un sérieux choc thermique, prévient-il. Surtout si on se fait doucher par une des pluies froides qui s'abattent souvent sur les montagnes.

Quand ils arrivent à Pamplona, les marcheurs vénézuéliens ont des ampoules aux pieds, ils sont souvent infestés de gale pour avoir dormi n'importe où, ils grelottent de froid, et ils souffrent de problèmes respiratoires, de faim et de déshydratation.

Et ils ne sont qu'au début de leur périple qui peut durer jusqu'à deux ou trois mois, selon leur destination.

« Le pire, c'est la nuit, il fait affreusement froid, on n'arrive pas à dormir et on pense à ceux qui sont restés au Venezuela, on se demande si nos enfants ont faim », confie un des marcheurs qui viennent de recevoir leurs cache-cols et leurs couvertures thermiques distribués par la Croix-Rouge.

Quand la Croix-Rouge a ouvert ce point de service, il y a trois mois, elle y recevait de 60 à 70 marcheurs par jour. Aujourd'hui, c'est 300. La route est si fréquentée que l'organisation humanitaire peine à répondre aux besoins. Le jour de notre passage, il ne lui restait plus de kits hygiéniques ni d'eau potable. Les marcheurs attendaient la livraison avant de reprendre la route.

LE PÈRE NOËL ET LE PINGOUIN

Pressés de poursuivre la route, Yennimar Herrera, son mari Juan Carlos Cortez et son père Henri Teran ont décidé de ne pas s'arrêter au point de service de la Croix-Rouge.

Quand nous les croisons 4 km plus loin, devant le refuge aménagé par une organisation religieuse, ils sont épuisés et affamés. Le refuge où ils avaient voulu dormir la veille était plein, ils ont couché dans une rue de Pamplona et n'avaient mangé qu'un sandwich depuis 24 heures.