Le sommet du G20 commence en Argentine

LUIS ANDRES HENAO, ANGELA CHARLTON, PETER ORSI

Associated Press

Buenos Aires

Les chefs d'État des principales économies mondiales ont été invités au sommet du Groupe des 20 pour débattre de questions telles que le développement, les infrastructures et les investissements. Mais au moment où le rassemblement débute officiellement vendredi, ces thèmes semblent être éclipsés par des sujets litigieux comme le différend commercial entre les États-Unis et la Chine et le conflit en Ukraine.