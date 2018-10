Une seconde caravane de migrants progresse dans le sud du Mexique

Comme ceux de la précédente caravane, ces migrants, pour la plupart honduriens, ont rejeté le plan d'aide du président mexicain leur offrant une couverture médicale, de l'éducation pour leurs enfants et du travail temporaire à condition qu'ils s'arrêtent et déposent des demandes d'asile dans les États du Chiapas et d'Oaxaca.

Ces migrants, dont des femmes et des enfants, ont franchi en masse lundi le fleuve Suchiate après avoir été repoussés par les forces de l'ordre mexicaines sur le pont frontalier, où des heurts ont eu lieu, faisant un mort.

La première caravane a de son côté quitté mardi la localité de Niltepec pour rejoindre Juchitan, dans l'État d'Oaxaca, en direction de Mexico.

Certains migrants pourraient ensuite rejoindre à bord de cars la capitale mexicaine, située à 730 km, où ils veulent déposer des demandes de permis transitoire avant de reprendre leur route vers les États-Unis.

Craignant une « invasion » de son pays par ces migrants centraméricains, le président Donald Trump va déployer plus de 5200 soldats à la frontière américano-mexicaine, qui s'ajouteront aux quelque 2100 membres de la Garde nationale déjà mobilisés.

« S'ils demandent l'asile, nous allons les retenir jusqu'à ce que leur cas soit examiné. Nous les retiendrons, nous allons construire des villes de tentes, nous allons dresser des tentes partout là-bas », a déclaré le président américain lundi soir.