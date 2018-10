Willa s'approche de la côte ouest du Mexique

Associated Press Mazatlan

Les responsables se sont empressés d'évacuer les zones basses et d'ouvrir des abris d'urgence.

La région qui se retrouve dans la ligne de mire de Willa compte d'innombrables hôtels, plages et villages de pêcheurs.

Willa est brièvement passé à la catégorie 5 lundi, avant de perdre un peu de puissance. Le Centre national des ouragans, à Miami, met quand même en garde contre une onde de tempête, des précipitations et des vents potentiellement mortels dans le centre-ouest et le sud-ouest du Mexique.

Des employés ont placardé les fenêtres des hôtels et des écoles ont été fermées.

Un décret d'« urgence extraordinaire » a été lancé pour 19 municipalités des États du Nayarit et du Sinaloa, a annoncé le ministère fédéral de l'Intérieur.

Entre 7000 et 8000 personnes étaient en voie d'être évacuées des zones basses, surtout dans le Sinaloa.

L'ouragan s'approchait de Las Islas Marias, un archipel qui se trouve à environ 100 kilomètres au large du continent et où on retrouve une réserve naturelle et un pénitencier fédéral.

Willa devrait toucher terre tard mardi après-midi entre Mazatlán et San Blas.