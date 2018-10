Brésil : premières turbulences dans la campagne de Bolsonaro

À peine trois jours après sa victoire en forme de raz-de-marée au premier tour, le candidat d'extrême droite a connu ses premiers revers, moins de trois semaines avant le second tour du 28 octobre.

Mercredi matin, la Bourse de Sao Paulo, qui avait montré son enthousiasme pour l'ex-capitaine de l'armée avant le 1er tour, perdait 2,3% en fin de séance après que le candidat eut évoqué un plan de privatisations dans le secteur énergétique plus modeste qu'attendu.

Ses déclarations tard mardi à la chaîne de télévision Band TV ont fait plonger les cours du groupe étatique Eletrobras de plus de 13%, avant qu'il ne limite ses pertes à 8,3% en fin de séance. Le candidat a affirmé qu'en cas de victoire, seule la branche distribution de la compagnie, et non le secteur de la production, serait privatisée.

Quant au groupe pétrolier public Petrobras, il doit être «préservé» et les privatisations ne concerneront que les installations de raffinage et non le noyau d'activité de la compagnie, a-t-il déclaré. Il est aussi revenu sur son projet de réforme du régime des retraites, estimant qu'il devrait être mis en oeuvre «doucement».

Jair Bolsonaro a aussi averti qu'il ne laisserait pas des secteurs clés de l'économie tomber aux mains de capitaux chinois. «Nous allons privatiser pour des capitaux qui viennent de quel coin du monde ? La Chine n'achète pas au Brésil, la Chine achète le Brésil», a lancé le candidat, le géant asiatique étant le plus grand investisseur au Brésil et un de ses principaux partenaires commerciaux.

Ces annonces ont fait l'effet d'une douche froide sur les marchés qui avaient pourtant salué d'un bond de 6% lundi à l'ouverture le très bon score (46%) du candidat d'extrême droite au premier tour, devant son rival de gauche Fernando Haddad (29%).

Le real, la monnaie nationale, qui avait repris des couleurs ces derniers jours, s'est à nouveau déprécié face au dollar.

Autre déconvenue pour le candidat, son conseiller économique, l'ultra-libéral Paulo Guedes, qui lui avait permis de gagner la confiance des marchés, fait l'objet d'une enquête pour fraude, alors que Jair Bolsonaro n'a eu de cesse de promettre qu'il allait nettoyer le pays de ses «élites corrompues».

«Faire front»

Ces revers interviennent sur fond de tensions croissantes dans la campagne électorale.

Des partisans du candidat d'extrême droite ont été accusés de violences sur des électeurs de gauche.

Lundi, un célèbre maître de capoeira - un art martial afro-brésilien - a été tué pour avoir dit qu'il votait pour Fernando Haddad, le candidat du Parti des travailleurs (PT) de l'ex-président Lula.

Jair Bolsonaro a rejeté toute responsabilité concernant ces violences, qui se sont multipliées ces derniers jours.

«Qui a été poignardé ? C'est moi. Si quelqu'un qui porte un T-shirt à mon nom commet un excès, qu'est-ce que j'ai à voir avec cela ? Je demande aux gens d'arrêter, mais je n'ai pas le contrôle. La violence vient de l'autre côté», a accusé le candidat.

Outre les menaces et les agressions, des livres faisant référence à «la lutte pour les droits de l'homme» et la fin de la dictature militaire (1964-1975), dont Jair Bolsonaro est un nostalgique, ont été vandalisés à la bibliothèque de l'Université de Brasilia.

Dans ce contexte de plus en plus haineux, la passe d'armes entre les deux candidats, commencée en début de semaine sur les réseaux sociaux, s'est poursuivie mercredi.

Accusant son adversaire d'esquiver toute confrontation depuis qu'il a été poignardé en pleine campagne par un ex-militant de gauche, Fernando Haddad s'est dit prêt à débattre avec lui «jusqu'à l'infirmerie».

«Les Brésiliens ont besoin de connaître la vérité. S'il y a de «fausses informations», nous allons nous en occuper entre adultes (...) sans faire d'enfantillages sur internet. Dans un débat, tu ne peux pas te défiler, il faut faire front», a lancé le candidat du Parti des travailleurs, dans une allusion à l'avalanche de fausses informations propagées par le camp de Jair Bolsonaro sur les réseaux sociaux.