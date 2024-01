En chiffres

6671 km : longueur totale du Nil

11 : nombre de pays situés dans le bassin du Nil

423 millions de personnes vivant dans les 11 pays du bassin du Nil*

* Source : Encyclopedia Universalis

Le barrage

Avec ses 145 m de hauteur, 1,7 km de longueur et une capacité de 74 milliards de m3 d’eau, le barrage Gerd – ou grand barrage de la Renaissance – est le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique. Il se situe sur le Nil bleu, dans la région éthiopienne de l’Amhara (nord), à 16 km de la frontière soudanaise. Son remplissage achevé début septembre, il devrait fournir à terme ( au plus tôt en 2025) plus de 5000 mégawatts d’électricité, soit l’équivalent du barrage Robert-Bourassa (ancien LG2).

La résistance

Pour l’Éthiopie, ce projet de 4,2 milliards US est vu comme légitime et indispensable à son développement. Le barrage permettrait en effet de doubler la production d’électricité dans le pays, alors que la moitié de sa population de 120 millions de personnes n’y a pas accès. Le Soudan et l’Égypte y voient plutôt une menace pour leur approvisionnement en eau, avec des conséquences potentiellement graves sur les plans humain et environnemental. Ils évoquent aussi des droits historiques, issus d’accords avec les anciennes puissances coloniales.

Les discussions

L’Égypte, qui dépendrait à plus de 90 % du Nil pour ses besoins en eau, s’élève contre le projet éthiopien depuis 2011. Le Caire a même menacé de bombarder le barrage, faisant craindre la possibilité d’une guerre entre les deux pays. De nouvelles discussions tripartites se sont terminées le 19 décembre, sans entente. À la recherche d’un accord pour garantir son accès à la source, l’Égypte accuse l’Éthiopie d’être « opposée à tout compromis ».